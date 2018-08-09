Варди продлил контракт с "Лестером" до 2022 года

Форвард "Лестера" Джейми Варди продлил контракт, сообщает официальный сайт клуба. Новое соглашение будет действовать до 30 июня 2022 года.

Финансовые условия сделки не разглашаются. По данным Sky Sports, футболист станет самым высокооплачиваемым футболистом в истории команды. Предыдущий контракт истекал через два года.

31-летний нападающий в прошлом сезоне провел 42 матча за "Лестер" и забил 23 мяча при одной голевой передаче.