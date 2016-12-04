В матче с "Эвертоном" букмекеры отдают предпочтение "Манчестер Юнайтед"

В чемпионате Англии в эти выходные проходят матчи 14-го тура премьер-лиги. В одном из них сойдутся "Эвертон" и "Манчестер Юнайтед". Начало встречи – в 19:00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Эвертон" - "Манчестер Юнайтед"

Коэффициенты Winline: П1 3,45 – Н 3,36 – П2 2,16

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 1:3. "Ириски" выиграли всего раз в последних девяти встречах, так что мечты о борьбе за место в Лиге чемпионов можно оставить как минимум до следующего сезона. "МЮ" же просто не по статусу забывать о месте в четверке, и на "Гудисон Парк" команде Жозе Моуринью необходимо побеждать. Португалец посреди недели отбыл очередную дисквалификацию, а команда разбила "Вест Хэм", причем блистали даже Мхитарян со Швайнштайгером. Быть может, хотя бы теперь "Юнайтед" начнет побеждать?

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Эвертон" - "Манчестер Юнайтед".