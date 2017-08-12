"Уотфорд" вырвал ничью в игре с "Ливерпулем"

В матче 1-го тура чемпионата Англии "Уотфорд" дома вырвал ничью у "Ливерпуля" – 3:3. Дублем у хозяев отметился Стефано Окака Чука. У "красных" в своей дебютной игре отличился Мохамед Салах. От поражения "шершней" на четвертой добавленной минуте спас Мигель Бритос.

Отметим, что в первых двух матчах стартового тура премьер-лиги уже было забито 13 голов.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

1-й тур

"Уотфорд" – "Ливерпуль" – 3:3 (2:1)

Голы: Окака Чука, 8 (1:0). Мане, 29 (1:1). Окака Чука, 32 (2:1). Роберту Фирмину, 55 - с пенальти (2:2). Салах, 57 (2:3). Бритос, 90+3 (3:3).

"Уотфорд": Э.Гомес, Кабуль, Бритос, Янмат (Кико Фемения, 18), Холевас, Клеверли, Перейра (Ришарлисон, 49), Чалоба, Дукуре, Окака Чука (Грэй, 63), Амрабат.

"Ливерпуль": Миньоле, Ловрен, Матип, Альберто Морено, Александр-Арнольд (ДжоГомес, 90+1), Вайналдум, Хендерсон, Эмре Джан, Роберту Фирмину (Ориги, 81), Салах (Милнер, 86), Мане.

Предупреждения: Мане, 37. Александр-Арнольд, 61. Миньоле, 88.

Судья: Тэйлор (Англия).

12 августа. Уотфорд. Стадион "Викаридж Роуд".