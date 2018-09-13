Унаи Эмери: "У меня хорошие отношения с Езилом"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что находится в хороших отношениях с полузащитником "канониров" Месутом Езилом.

- У нас все очень хорошо, - приводит слова Эмери Sky Sports. - Я профессионально подталкиваю Месута к улучшениям, чтобы он дал команде все то хорошее, что есть в его качествах и выступлениях.

Эмери возглавил "Арсенал" в 2018 году. Езил выступает за "канониров" с 2013 года. В текущем сезоне он провел 3 игры в составе лондонского клуба и не отметился результативными действиями.

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