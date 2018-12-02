Унаи Эмери: "Когда Езил получил травму? Не знаю. Был ли он на матче? Не знаю"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери прокомментировал победу над "Тоттенхэмом" (4:2) в матче чемпионата Англии. Специалист довольно лаконично прокомментировал отсутствие в заявке на игру Месута Езила.

- Сейчас я думаю о матче в среду, - цитирует Football.london Эмери. - Это была яркая победа, мы посвящяем ее фанатам, потому что для них это был особенный матч. Для нас он тоже был особенным, но это те же три очка, что и на прошлой неделе "Борнмутом". Нам еще нужно прогрессировать.

Можем ли мы победить на "Олд Траффорд"? Мы знаем, что в Манчестере очень трудно. И раньше, и сейчас. Мы должны подготовиться наилучшим образом и показать лучший футбол. Для нас это серьезный вызов.

- Мог ли сыграть Езил?

- У него проблемы со спиной.

- Когда он получил травму?

- Не знаю.

- Он был на матче?

- Не знаю.

- Вы сказали ему вчера, что он не сыграет?

- Сегодня лучше говорить о тех, кто играл.