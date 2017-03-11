Умар Ньясс: "Халлу" повезло в матче против "Суонси"

Нападающий "Халл Сити" Умар Ньясс, оформивший дубль в игре 28-го тура чемпионата Англии против "Суонси" отметил, что команде повезло добиться положительного результата. Также экс-игрок "Локомотива", арендованный "тиграми" у "Эвертона", отметил, что в клубе из Ливерпуля от него отвернулась удача.

– Нам повезло добиться положительного результата, – цитирует BBC Ньясса. – При счете 2:0 соперник оказывал серьезное давление. Тренер просил меня прессинговать и искать зоны для открываний. Я и команда неплохо реализовали имевшиеся шансы. Думаю, в родных стенах мы должны атаковать интенсивнее. В домашних матчах мы обязаны брать три очка.

В "Эвертоне" я пережил тяжелые времена. Мне часто не везло, да и после прихода Кумана шанс проявить себя я не получил.