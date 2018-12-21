Уле Гуннар Сульшер: "Каждый игрок "МЮ" должен получить свой шанс"

Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер отметил, что ему понадобится время, чтобы разобраться в возможностях игроков. Он подчеркнул, что даст шанс проявить себя всем.

– Нам нужно показывать результат, но каждый игрок должен знать, что получит свой шанс, – цитирует официальный сайт "МЮ" Сульшера. – Характер игры и календаря в Англии таков, что сейчас нам понадобятся все силы. Задача состоит в том, чтобы наблюдать за игроками, узнать их, оценить качество. Конечно, я смотрел матчи "МЮ" из Норвегии, когда было свободное время. Но теперь я должен познакомиться со всеми футболистами и понять, как улучшить игру команды.