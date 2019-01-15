21:38 | Футбол — Англия

"Травмы - часть игры". Кейн поблагодарил болельщиков за поддержку

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Нападающий "Тоттенхэма"  Харри Кейн в своем Твиттере поблагодарил болельщиков за поддержку. 25-летний англичанин получил травму лодыжки в матче 22-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед" (0:1) и выбыл примерно на полтора месяца. 

- Травмы - это часть игры. Никто не будет работать усерднее, чтобы вернуться в форму. Спасибо за поддержку, - написал Кейн.

В текущем сезоне Кейн провел 31 матч за "Тоттенхэм", забил 20 голов и отдал 5 результативных передач.

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