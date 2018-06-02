"Тоттенхэм", "Челси" и "Лейпциг" интересуются полузащитником "Зальцбурга" Айдара

Полузащитник "Зальцбурга" Амаду Айдара привлек внимание нескольких европейских клубов, сообщает France Football. На него претендуют "Тоттенхэм", "Челси" и "Лейпциг".

Сообщается, что "Тоттенхэм" сделал более конкретное предложение по игроку, чем "Челси". Вместе с этим наиболее вероятным считается переход в "Лейпциг", так как у клубов один владелец - концерн "Ред Булл".

20-летний малиец в прошлом сезоне провел 55 матчей за "Зальцбург" во всех турнирах и забил восемь мячей при десяти голевых передачах.