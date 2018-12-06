СМИ: вертолет владельца "Лестера" разбился из-за неполадок работы педали управления

Британское управление по расследованию авиационных происшествий (AAIB) заявило, что вертолет владельца "Лестера" Вишая Шривадданапрабхи разбился из-за неисправной работы педали кокпита от ротора в хвосте транспортного средства, сообщает Sky News.

Ранее стало известно, что вертолет перестал реагировать на команды пилота и перевернулся на бок. Транспортное средство начало падать после того, как вертолет поднялся на 130 метров.

Напомним, что вертолет Шривадданапрабхи разбился 27 октября поблизости домашнего стадиона команды "Кинг Пауэр" после матча 10-го тура чемпионата Англии с "Вест Хэмом". Вместе с Шривадданапрабхой погибли все, кто находился на борту, а именно: два сотрудника клуба, пилот и пассажир.