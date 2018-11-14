Источник: Вертолет с владельцем "Лестера" на борту не реагировал на действия пилота

Причиной катастрофы вертолета с владельцем "Лестера" Вишаем Шривадданапрабхой на борту могла стать неисправность вертолета. Такой вывод можно сделать из отчета управления по расследованию авиационных происшествий Великобритании (AAIB).

Согласно отчету, с определенного времени вертолет перестал реагировать на действия пилота. Более того, вопреки командам пилота, после взлета летательный аппарат повернулся набок. Падение началось, когда он набрал высоту 130 метров.

Трагедия произошла после матча чемпионата Англии "Лестер" - "Вест Хэм". На борту, кроме владельца "Лестера" и пилота, были два сотрудника клуба и еще один пассажир.

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