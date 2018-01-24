СМИ: Стерлинг будет получать в "Манчестер Сити" 220 тысяч фунтов в неделю

"Манчестер Сити" готовит новый контракт для нападающего Рахима Стерлинга, утверждает The Mirror. 23-летний англичанин по новому соглашению будет получать 220 тысяч фунтов стерлингов не неделю. На данный момент зарплата форварда составляет 180 тысяч фунтов в неделю.

Отметим, в январе "горожане" уже продлили контракты с лидерами команды Кевином де Брейне, Давидом Сильвой, Фернандинью и Николасом Отаменди. Стерлинг выступает за "Манчестер Сити" с 2015 года.

В этом сезоне англичанин провел за команду 31 матч во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал четыре результативные передачи.