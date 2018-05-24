СМИ: Сарри может возглавить "Уотфорд", если не договорится с "Челси"

Руководство "Уотфорда" хотело бы видеть в своей команде бывшего главного тренера "Наполи" Маурицио Сарри, сообщает agentianonimi.com.

Сообщается, что специалист общался с владельцем "Уотфорда" и "Удинезе" Джампаоло Поццо. Бизнесмен хотел бы видеть его главным тренером английского клуба, которым он владеет. Если тренер не договорится о контракте с "Челси", то не исключено, что он примет предложение "Уотфорда".

Ранее британские СМИ сообщили, что бывший тренер "Наполи" отказался от предложения "Зенита". Также он ранее заявлял, что не будет работать в Италии в следующем сезоне.