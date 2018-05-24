14:10 | Футбол — РФПЛ

СМИ: Сарри отказал "Зениту" и проведет переговоры с "Челси"

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Бывший тренер "Наполи" Маурицио Сарри отказался возглавить "Зенит", сообщает британское издание Express. Сообщается, что специалист отверг предложение сине-бело-голубых.

Сегодня представители итальянца встретятся с руководством "Челси". 59-летний тренер может заменить в команде Антонио Конте. Ранее он покинул "Наполи", где на замену ему пришел Карло Анчелотти.

Несмотря на увольнение, наставник остается на контракте в "Наполи". Переговоры может осложнить тот факт, что "Челси" нужно будет заплатить компенсацию в 8 миллионов евро итальянскому клубу и девять миллионов Антонио Конте в качестве неустойки. Контракт Сарри с "Наполи" действует еще год.

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Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Subulcus

Говорить о чём то можно только после того как Сарри поставит свою подпись под контрактом....

14:50

малолетка из питера

семаку нормально быть запасным вариантом?

14:48

shpasic

прикольно, Челси заплатит 9, чтобы уволить одного тренера, и ещё 8, чтобы назначить второго))

14:47

wader777

Неожиданно!

14:37

L Osokin

Радимова пусть берут. Он гений.

14:32

L Osokin

Хаха)

14:32

ask1806

а у Сенита ни одного

14:24

ask1806

Будет у Наполи два главных тренера

14:23

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