СМИ: Сарри отказал "Зениту" и проведет переговоры с "Челси"

Бывший тренер "Наполи" Маурицио Сарри отказался возглавить "Зенит", сообщает британское издание Express. Сообщается, что специалист отверг предложение сине-бело-голубых.
Сегодня представители итальянца встретятся с руководством "Челси". 59-летний тренер может заменить в команде Антонио Конте. Ранее он покинул "Наполи", где на замену ему пришел Карло Анчелотти.
Несмотря на увольнение, наставник остается на контракте в "Наполи". Переговоры может осложнить тот факт, что "Челси" нужно будет заплатить компенсацию в 8 миллионов евро итальянскому клубу и девять миллионов Антонио Конте в качестве неустойки. Контракт Сарри с "Наполи" действует еще год.
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Subulcus
Говорить о чём то можно только после того как Сарри поставит свою подпись под контрактом....
14:50
малолетка из питера
семаку нормально быть запасным вариантом?
14:48
shpasic
прикольно, Челси заплатит 9, чтобы уволить одного тренера, и ещё 8, чтобы назначить второго))
14:47
wader777
Неожиданно!
14:37
L Osokin
Радимова пусть берут. Он гений.
14:32
L Osokin
Хаха)
14:32
ask1806
а у Сенита ни одного
14:24
ask1806
Будет у Наполи два главных тренера
14:23