23:34 | Футбол — Англия

СМИ: Пулишич может уйти в "Челси" за 70 миллионов фунтов

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"Челси" планирует приобрести полузащитника дортмундской "Боруссии" Кристиана Пулишича за 70 миллионов фунтов, сообщает Sports Illustrated. 20-летний американский хавбек может присоединиться к английской команде уже зимой. 

Руководство "Челси" планирует подписать футболиста в зимнее трансферное окно, но "Боруссию" такой вариант не устраивает. Сделку могут отложить к концу текущего сезона.

Контракт Пулишича действует до лета 2020 года. 

В текущем сезоне Пулишич сыграл в 15 матчах во всех турнирах, забил три гола и отдал две голевые передачи.

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