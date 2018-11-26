СМИ: Пулишич может уйти в "Челси" за 70 миллионов фунтов

"Челси" планирует приобрести полузащитника дортмундской "Боруссии" Кристиана Пулишича за 70 миллионов фунтов, сообщает Sports Illustrated. 20-летний американский хавбек может присоединиться к английской команде уже зимой.

Руководство "Челси" планирует подписать футболиста в зимнее трансферное окно, но "Боруссию" такой вариант не устраивает. Сделку могут отложить к концу текущего сезона.

Контракт Пулишича действует до лета 2020 года.

В текущем сезоне Пулишич сыграл в 15 матчах во всех турнирах, забил три гола и отдал две голевые передачи.