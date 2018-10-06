СМИ: Моуринью уйдет из "МЮ" после матча с "Ньюкаслом"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью уйдет со своего постав после матча 8-го тура чемпионата Англии против "Ньюкасла", сообщает Mirror. Игра состоится в субботу, 6 октября.

Португалец не уверен в том, что сможет вывести команду из кризиса. По сведениям источника, решение было принято в четверг.

"Манчестер Юнайтед" в семи играх чемпионата набрал 10 очков и сейчас занимает 10-е место в таблице. В Лиге чемпионов "красные дьяволы" одержали победу над "Янг Бойз" (3:0), но не смогли обыграть "Валенсию" (0:0). Кроме того, команда вылетела из Кубка лиги, уступив "Дерби Каунти".