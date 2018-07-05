СМИ: "Челси" устал ждать. У Сарри есть 48 часов, чтобы расстаться с "Наполи"

"Челси" дал бывшему главному тренеру "Наполи" Маурицио Сарри 48 часов на то, чтобы расстаться с итальянским клубом и подписать контракт с англичанами, сообщает Football Italia cо ссылкой на итальянские СМИ.

Несмотря на то, что "Наполи" уже назначил нового главного тренера – Карло Анчелотти – Сарри все еще связан с итальянцами контрактом и должен заплатить 5 миллионов евро, чтобы его выкупить. Однако эта ситуация длится уже не первый месяц, и "Челси" готов отказаться от Сарри и оставить главным тренером Антонио Конте.

Сарри дается 48 часов на решение ситуации, иначе обговоренное ранее соглашение так и не будет подписано. Ультиматум английской команды связан с тем, что уже на следующей неделе игроки выйдут из отпуска и начнут предсезонную подготовку.