СМИ: "Челси" хочет подписать Головина в январе

"Челси" готов в январе укрепить полузащиту команды игроком ЦСКА и сборной России Александром Головиным, утверждает The Sun. По информации источника, владелец лондонского клуба Роман Абрамович готов потратить на покупку 21-летнего россиянина 15 миллионов фунтов стерлингов.

Сделка может быть оформлена в зимнее трансферное окно. Тем не менее, "Челси" готов рассмотреть вариант, при котором хавбек до конца сезона будет выступать за ЦСКА на правах аренды, чтобы у футболиста точно было игровое время и он смог выступить на чемпионате мира-2018.

В текущем сезоне Головин принял участие в 27 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 4 голевые передачи.