СМИ: "Челси" хочет подписать Головина в январе

"Челси" готов в январе укрепить полузащиту команды игроком ЦСКА и сборной России Александром Головиным, утверждает The Sun. По информации источника, владелец лондонского клуба Роман Абрамович готов потратить на покупку 21-летнего россиянина 15 миллионов фунтов стерлингов.
Сделка может быть оформлена в зимнее трансферное окно. Тем не менее, "Челси" готов рассмотреть вариант, при котором хавбек до конца сезона будет выступать за ЦСКА на правах аренды, чтобы у футболиста точно было игровое время и он смог выступить на чемпионате мира-2018.
В текущем сезоне Головин принял участие в 27 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 4 голевые передачи.
ВеликийПашаБуре
Только сектанты поросячьего коллектива физкультуры "0:7" не одобряют трансфер. Ну это понятно, для них же трансвеститка да джыкия идеалы футбольного ремесла!
04:56
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..
да просто вытягивает Абрамович Гинера из финансовой ямы.Так что лично я ,верю.
04:13
Спринт
Головин нужен ФК "Челси", как попу гармонь. Вариант только один - сын экс чукотского олигарха покупает ЦСКА, а папаша покупает игрока армейцев. И деньги в доме и супер трансфер, по российским меркам. Либо главный спортсмен всея Руси очень убедительно порекомендовал Роману вложится в очередной раз в футбол России для имиджа и показухи перед ЧМ-2018.
03:32
БАБ
Если это правда,то Гинер в очередной раз доказывает, что он супер менеджер продать за 15 лямов и сразу взять в ареду
03:22
romy4_84
счастливчик ты дурак
03:11
счастливчик
Видимо "работники" СЭ в доле, иначе этот бред назвать нельзя никак.)) Не нужен он никому из топ-клубов, как в свое время не нужен был Дзагоев, Акинфев, Кокорин, сейчас Смолов. Только больной на всю голову может в эту ересь и ахинею воспринять серьезно.
02:56
_Я_против_Астротерфа_
эх
02:24
Лютый!
Какое Челси, цдк дворовая команда, это его уровень.
02:19
van der sar
Саша, беги!
02:11