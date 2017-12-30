СМИ: часть игроков "Арсенала" хочет, чтобы Санчес покинул клуб в январе

Некоторые футболисты "Арсенала", а также часть персонала команды выступают за то, чтобы нападающий Алексис Санчес покинул команду в зимнее трансферное окно. Контракт чилийского форварда с "канонирами" рассчитан до конца сезона-2017/18.

Источник утверждает, группа игроков высказала свою позицию после игры 16-го тура премьер-лиги против "Саутгемптона" (1:1). После той встречи принял участие в четырех матчах, забив 3 мяча.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Санчес летал в Париж на переговоры с "ПСЖ". Также сообщалось, что главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассматривает возможность замены чилийца на полузащитника французского клуба Юлиана Дракслера.

Нападающий выступает за "Арсенал" с 2014 года. За это время он принял участие в 163 матчах, забив 80 мячей, а также помог команде выиграть два Кубка и один Суперкубок Англии.