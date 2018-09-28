СМИ: Американский бизнесмен может купить "Челси" у Абрамовича

Появился новый претендент на "Челси", сообщают британские СМИ. Ранее появилась информация, что владелец клуба Роман Абрамович хочет продать его.

До этого в СМИ сообщалось, что на клуб претендует самый богатый человек Великобритании Джим Рэтклифф. Однако, по данным Mirror, появился еще один претендент. Это американский крупны бизнесмен Пол Аллен. Он уже владеет клубом НБА ("Портленд Трэйл Блэйзерс") и НФЛ ("Сиэтл Сихоукс").

По данным издания, 65-летний предприниматель общался в Нью-Йорке с израильским агентом Пини Захави о возможности покупки клуба. Захави - близкий друг Абрамовича.

В 2003 году Абрамович купил "Челси" за 140 миллионов фунтов. За это время клуб выиграл пять чемпионатов, пять Кубков и два Суперкубка Англии, три Кубка лиги, Лигу чемпионов и Лигу Европы (всего 17 трофеев). За предыдущие 98 лет "Челси" завоевал только девять титулов: один чемпионский титул, выиграл один Кубок и два Суперкубка Англии, два Кубка лиги, а также два Кубка и один Суперкубок УЕФА.

По данным Bloomberg, российский бизнесмен готов продать клуб за три миллиарда фунтов. Он хочет уберечь активы от возможных американских санкций.

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