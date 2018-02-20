СМИ: Агуэро не будет дисквалифицирован за удар фаната "Уигана"

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро не получит дисквалификацию за удар фаната "Уигана" (0:1) после матча 1/8 финала Кубка Англии, сообщает Goal. Ранее стало известно о том, что футбольная ассоциация Англии (FA) начала расследование по итогам встречи. В FA ждали отчета от арбитра этой игры Энтони Тэйлора.

Первый случай, который должен быть рассмотрен, связан с конфликтом между нападающим "Манчестер Сити" Серхио Агуэро и болельщиком хозяев. Ассоциация также изучит выбегание фанатов хозяев на поле и поведение болельщиков "горожан", которые после финального свистка сломали несколько рекламных щитов. FA также рассмотрит действия главных тренеров команд Хосепа Гвардьолы и Пола Кука.

Человек-песня вышиб Гвардьолу из Кубка // Агуэро подрался с фанатом "Уигана". Видео