Слуцкий вынужден сделать хотя бы одно изменение в составе "Халл Сити" в матче с "Шеффилдом"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий будет вынужден сделать изменения в стартовом составе команды на матч 16-го тура чемпионшипа с "Шеффилд Юнайтед", информирует пресс-служба "тигров".

Защитник Майкл Хектор не сможет принять участие во встрече из-за перебора желтых карточек. Ондржей Мазух, который был претендентом на замену, испытывает проблемы с подколенным сухожилием из-за которой пропустит еще около двух недель.

Стивен Кингсли, Уилльям Кин, Абель Эрнандес, Райан Мэйсон и Мозес Одубаджо продолжают восстанавливаться от травм.

Напомним, что матч "Шеффилд Юнайтед" – "Халл Сити" состоится 4 ноября, начало игры – в 18.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.