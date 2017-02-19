Слуцкий посетил матч "Фулхэм" - "Тоттенхэм"

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий посетил матч 1/8 финала Кубка Англии между "Фулхэмом" и "Тоттенхэмом" (0:1, идет первый тайм). Российский специалист сидит в ложе рядом с ранее уволенным из "Кристал Пэлас" Аланом Пардью.

Напомним, что в начале февраля Слуцкий посетил матч 24-го тура чемпионата Англии между "Челси" и "Арсеналом". Российский специалист наблюдал за игрой в VIP-ложе вместе с владельцем клуба Романом Абрамовичем и бывшими игроками лондонцев Андреем Шевченко и Майклом Эссьеном. Ранее сообщалось, что Слуцкий может получить пост в системе "Челси".