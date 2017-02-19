17:48 | ФУТБОЛ — Англия

Слуцкий посетил матч "Фулхэм" - "Тоттенхэм"

0
0
0
0
1

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий посетил матч 1/8 финала Кубка Англии между "Фулхэмом" и "Тоттенхэмом" (0:1, идет первый тайм). Российский специалист сидит в ложе рядом с ранее уволенным из "Кристал Пэлас" Аланом Пардью.

Напомним, что в начале февраля Слуцкий посетил матч 24-го тура чемпионата Англии между "Челси" и "Арсеналом". Российский специалист наблюдал за игрой в VIP-ложе вместе с владельцем клуба Романом Абрамовичем и бывшими игроками лондонцев Андреем Шевченко и Майклом Эссьеном. Ранее сообщалось, что Слуцкий может получить пост в системе "Челси".

0
0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

shpasic

а на вылет Мусы из Кубка чего ж не сходил?))

17:53

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ