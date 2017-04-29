Шерингем раскритиковал Моуринью за высказывания об игроках "МЮ"

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Тедди Шерингем раскритиковал главного тренера клуба Жозе Моуринью за ряд высказываний в адрес футболистов. В частности, Моуринью негативно отзывался о нападающем Антони Марсьяле и защитнике Люке Шоу.

- Я играл под руководством многих топ-тренеров. И меня никогда не критиковали в прессе, - цитирует goal.com Шерингема. - Сэр Алекс Фергюсон никогда этого не делал, Терри Венейблс не делал этого. Для меня это топ-тренеры.

Они могли указать на твои ошибки в раздевалке или в офисе, или оштрафовать на недельную зарплату, но в прессе они всегда будут тебя поддерживать и держать все претензии внутри.

Моуринью должен защищать своих игроков, вместо того, чтобы оказывать на них давление. В конце концов, все они молодые люди, они растут и учатся не только футболу, но и жизни.