Салах получил травму в матче с "Лестером"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил о том, что нападающий Мохамед Салах получил травму в матче 21-го тура чемпионата Англии с "Лестером" (2:1). На данный момент неизвестно, сможет ли форвард, забивший два гола в этой встрече, принять участие в следующей игре.

– Я не знаю, что случилось, но Салах хромал после матча, – приводит Liverpool Echo слова Клоппа. – Это не очень хороший знак. Необходимо время, чтобы уточнить характер травмы. Посмотрим, будет ли он готов к следующей игре.

Напомним, что в матче 22-го тура, который состоится 1 января, "Ливерпуль" встретится с "Бернли". В текущем сезоне Салах провел в составе "красных" 29 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и 8 раз ассистировал партнерам.