Роберт Хут: "Я закончил карьеру, просто не стал давать интервью и плакать об этом"

Бывший защитник сборной Германии Роберт Хут опроверг информацию о переходе в "Дерби Каунти". По его словам, он закончил карьеру. В прошлом сезоне футболист отыграл четыре матча за молодежную команду "Лестера", а в основе не появился ни разу.

"Это не может быть правдой. Я закончил карьеру! (Я просто не стал давать интервью и плакать об этом)", - написал Хут в Твиттере.

Хут всю профессиональную карьеру провел в Англии в составе "Челси", "Мидлсбро", "Стоук Сити" и "Лестера". Он выиграл два чемпионата Англии с "Челси" и один - с "Лестером".