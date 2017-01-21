Рекордный гол Руни спас "Манчестер Юнайтед" от проигрыша "Стоук Сити"

"Манчестер Юнайтед" в гостевом матче 22-го тура чемпионата Англии сыграл вничью со "Стоук Сити" - 1:1. Хозяева открыли счет в первом тайме благодаря автоголу Хуана Маты. Команда Жозе Моуринью спаслась от поражения в компенсированное время второго тайма - автором гола стал Уэйн Руни. Форвард по количеству голов обошел Бобби Чарльтона и стал лучшим бомбардиром в истории "Манчестер Юнайтед".
В другой встрече "Вест Хэм" в гостях обыграли "Мидлсбро" - 3:1.
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22-й тур
"Стоук Сити" - "Манчестер Юнайтед" - 1:1 (1:0)
Голы: Мата, 19 - в свои ворота (1:0). Руни, 90+4 (1:1).
"Стоук Сити": Грант, Джонсон, Шоукросс, Мартинс Инди, Питерс, Шачири (Нгой, 73), Уилан, Адам (Афеллай, 63), Аллен, Арнаутович (Имбула, 88), Крауч.
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Валенсия, Джоунс, Смоллинг, Блинд, Погба, Эррера, Феллаини (Рэшфорд, 56), Мата (Руни, 67), Ибрагимович, Мхитарян (Лингард, 73).
Предупреждения: Арнаутович, 7. Грант, 59. Питерс, 62. Аллен, 90+3.
Судья: Клаттенбург.
21 января. Стоук-он-Трент. Bet365 Stadium.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2016-2017/