"Рединг" внес в заявку на игру с "Халлом" Слуцкого своих фанатов

Необычную програмку представил "Рединг" на матч 9-го тура чемпионата Англи против "Халл Сити". Помимо стандартных 11 игроков в "старте" и семи в запасе под номером 13 были заявлены "Фанаты "Рединга".

Полностью состав "Рединга" выглядит следующим образом: Манноне, Гантер, ван ден Берг, Макшейн, Мур, Биренс, Маклири, Алуко, Эдвардс, Блэкетт, Келли; запасные - Яаккола, Обита, Илори, Эванс, Свифт, Клемент, Бедварссон.

Матч начнется в 17.00 по московскому времени, "СЭ" проведет его трансляцию.