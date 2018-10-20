Разгневанный Моуринью чуть не подрался с тренером "Челси". Видео

После матча девятого тура чемпионата Англии с "Челси" (2:2) главный тренер "МЮ" Жозе Моуринью в гневе бросился к скамейке "Челси". Его сдержала охрана.
ladies and gentlemen, Jose McGregor! #CHEMUN pic.twitter.com/jDcM0jQR2v– ᴘᴀsʜᴀ ʀᴇᴅᴡʜɪᴛᴇ (@pashachampion) 20 октября 2018 г.
Португальца разгневало то, что помощник Маурицио Сарри Марко Янни праздновал гол Росса Баркли прямо перед ним.
Chelsea coach Marco Ianni, second assistant to Sarri, celebrates Barkley's equaliser in front of Mourinho. Iconic photo. pic.twitter.com/MNEfqh3A5V– Mootaz Chehade (@MHChehade) 20 октября 2018 г.
Болельщики "Челси" скандировали оскорбительные выражения в адрес португальца. В ответ он показал им три пальца, напомнив, что трижды выигрывал премьер-лигу с командой.
Tell them Mourinho 🤫🤫🤫 #mufc pic.twitter.com/jU1yUQKYcW– ManUnitedZone (@ManUnitedZone_) 20 октября 2018 г.
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