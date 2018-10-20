16:50 | Футбол — Англия

Разгневанный Моуринью чуть не подрался с тренером "Челси". Видео

Обсудить
0

После матча девятого тура чемпионата Англии с "Челси" (2:2) главный тренер "МЮ" Жозе Моуринью в гневе бросился к скамейке "Челси". Его сдержала охрана.

 

Португальца разгневало то, что помощник Маурицио Сарри Марко Янни праздновал гол Росса Баркли прямо перед ним.

 

Болельщики "Челси" скандировали оскорбительные выражения в адрес португальца. В ответ он показал им три пальца, напомнив, что трижды выигрывал премьер-лигу с командой.

 

Все о чемпионате Англии – здесь.

Челси - Манчестер Юнайтед

 

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/england/

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ
Загрузка...