Рахим Стерлинг: "Рад продлить контракт с "Манчестер Сити"

Нападающий "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг признался, что рад продлить контракт с клубом. Новое соглашение 23-летнего англичанина с "горожанами" рассчитано до 2023 года.

- Я рад подписать новый контракт, - приводит слова Стерлинга Sky Sports. - Мое развитие здесь было невероятным. Я всегда чувствовал, что сделал правильный выбор, когда пришел сюда. Я очень благодарен клубу.

Каждый сезон мне хочется проводить лучше, чем предыдущий. Хочется продолжать развиваться. Наш тренерский штаб предоставляет мне такую возможность.

Стерлинг выступает за "Манчестер Сити" с 2015 года. В составе "горожан" он становился чемпионом Англии, а также дважды выигрывал Кубок английской лиги.

В текущем сезоне Стерлинг провел 14 матчей за "Манчестер Сити", забил 7 голов и отдал 5 результативных передач.

Все о чемпионате Англии - здесь