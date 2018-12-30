Президент Discovery Channel не станет возглавлять АПЛ

Руководитель американской телесети Discovery Channel Сюзанна Диннадж отказалась возглавлять английскую премьер-лигу, сообщает пресс-служба футбольной организации. Ранее действующий исполнительный директор АПЛ Ричард Скудамор в июне объявил, что собирается оставить свой пост.

Планировалось, что Диннадж должна была стать первой в истории женщиной-руководителем АПЛ.

– Несмотря на договоренность с премьер-лигой в начале ноября, Сюзанна Диннадж сейчас уведомила комитет по кандидатурам, что она не будет занимать должность исполнительного директора, – написано в официальном заявлении лиги.

В АПЛ заявили, что продолжат переговоры с другими кандидатами.

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