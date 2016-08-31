"Престон" арендовал Макгиди

Полузащитник "Эвертона" Эйден Макгиди продолжит карьеру в чемпион-лиге. Как сообщает пресс-служба клуба "Престон Норт Энд", 30-летний ирландец был арендован до следующего лета. Финансовые подробности сделки не разглашаются. Прошлый сезон экс-футболист "Спартака" завершал на правах аренды в "Шеффилд Уэнсдей", забив 1 гол в 13 матчах.
BREAKING: #pnefc have signed Aiden McGeady on a season-long loan from @Everton. Details to follow. #DeadlineDay pic.twitter.com/ciN5hvCtKn– pnefc (@pnefc) 31 августа 2016 г.
bvb1987
до чего дошел прогресс,скоро в 7ой лиге Англии будет выступать или закончит карьеру
00:32
Jean4
Лучшие годы провел в Селтике и Спартаке, потом зачах.
00:13
честный человечишко
А какой был игрок!.((
00:02