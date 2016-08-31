"Престон" арендовал Макгиди

Полузащитник "Эвертона" Эйден Макгиди продолжит карьеру в чемпион-лиге. Как сообщает пресс-служба клуба "Престон Норт Энд", 30-летний ирландец был арендован до следующего лета. Финансовые подробности сделки не разглашаются. Прошлый сезон экс-футболист "Спартака" завершал на правах аренды в "Шеффилд Уэнсдей", забив 1 гол в 13 матчах.