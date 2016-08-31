23:57 31 августа | ФУТБОЛ — Англия

"Престон" арендовал Макгиди

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Полузащитник "Эвертона" Эйден Макгиди продолжит карьеру в чемпион-лиге. Как сообщает пресс-служба клуба "Престон Норт Энд", 30-летний ирландец был арендован до следующего лета. Финансовые подробности сделки не разглашаются. Прошлый сезон экс-футболист "Спартака" завершал на правах аренды в "Шеффилд Уэнсдей", забив 1 гол в 13 матчах.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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bvb1987

до чего дошел прогресс,скоро в 7ой лиге Англии будет выступать или закончит карьеру

00:32

Jean4

Лучшие годы провел в Селтике и Спартаке, потом зачах.

00:13

честный человечишко

А какой был игрок!.((

00:02

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