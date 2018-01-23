Первая тренировка Мхитаряна в "Арсенале". Видео

Новичок "Арсенала" Генрих Мхитарян в Твиттере опубликовал видео о первой тренировке в составе лондонцев. 29-летний хавбек пополнил состав "канониров", перейдя в новый клуб из "Манчестер Юнайтед" в обмен на Алексиса Санчеса.

Напомним, Мхитарян играл за "МЮ" с 2016 по 2018 год, на его счету 13 голов и 11 голевых передач в 63 матчах, в том числе – в финале Лиги Европы против "Аякса" (2:0). В клубе из Лондона он будет играть под 7-м номером.