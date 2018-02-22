Оспина будет защищать ворота "Арсенала" в финале Кубка лиги

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер подтвердил, что в воротах команды в финале Кубка лиги против "Манчестер Сити" сыграет Давид Оспина, несмотря на важность поединка. Колумбиец является вторым голкипером команды и в этом сезоне играет в основном только в кубковых и еврокубковых матчах.

- Это всегда сложное решение, но я думаю, что тут все ясно, - цитирует Sky Sports Венгера. - С начала сезона Оспина играл во всех матчах этого турнира. У меня есть два вратаря мирового класса, и я решил с самого начала определить, кто в каких матчах будет выходить на поле. Я остаюсь верен своему решению.

Напомним, матч "Арсенал" - "Манчестер Сити" состоится 25 февраля и начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.