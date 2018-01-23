23:10 23 января | Футбол — Англия

Невилл удалил аккаунт в Твиттере из-за сексистских высказываний

Сообщение Фила НЕВИЛЛА в Твиттере. Фото joe.co.uk
Сообщение Фила НЕВИЛЛА в Твиттере. Фото joe.co.uk
3

Новый главный тренер женской сборной Англии Фил Невилл удалил свой аккаунт в Твиттере. Перед назначением известного в прошлом игрока "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона" британские СМИ акцентировали внимание на сексистском содержании некоторых записей экс-защитника.

"Когда я говорю "мужское утро", я думаю, что женщины заняты на кухнях и готовят завтрак, или готовят детей к школе, или застилают кровати. Бедное "женское утро", - пример сообщений Фила Невилла из удаленного аккаунта в Твиттере.

О назначении Невилла на этот пост было объявлено 23 января. Контракт между 41-летним экс-футболистом и Футбольной ассоциацией Англии рассчитан на 3,5 года.

3
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

tmwvpqufx50493

нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo ---- http://krati.co/kachok

07:37

iipetroff

В твите сказано примерно следующее: "Когда я сказал - "Доброе утро, мужики,"- я думал, что женщины отсутствуют - готовят завтрак, или собирают детей, или застилают кровати. Извиняюсь. Доброе утро, женщины".

23:25 23 января

iipetroff

"секситских высказований" - в Ворде отключили правописание или что?

23:19 23 января