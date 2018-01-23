Невилл удалил аккаунт в Твиттере из-за сексистских высказываний

Новый главный тренер женской сборной Англии Фил Невилл удалил свой аккаунт в Твиттере. Перед назначением известного в прошлом игрока "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона" британские СМИ акцентировали внимание на сексистском содержании некоторых записей экс-защитника.

"Когда я говорю "мужское утро", я думаю, что женщины заняты на кухнях и готовят завтрак, или готовят детей к школе, или застилают кровати. Бедное "женское утро", - пример сообщений Фила Невилла из удаленного аккаунта в Твиттере.

О назначении Невилла на этот пост было объявлено 23 января. Контракт между 41-летним экс-футболистом и Футбольной ассоциацией Англии рассчитан на 3,5 года.