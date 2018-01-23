Новый главный тренер женской сборной Англии Фил Невилл удалил свой аккаунт в Твиттере. Перед назначением известного в прошлом игрока "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона" британские СМИ акцентировали внимание на сексистском содержании некоторых записей экс-защитника.
"Когда я говорю "мужское утро", я думаю, что женщины заняты на кухнях и готовят завтрак, или готовят детей к школе, или застилают кровати. Бедное "женское утро", - пример сообщений Фила Невилла из удаленного аккаунта в Твиттере.
О назначении Невилла на этот пост было объявлено 23 января. Контракт между 41-летним экс-футболистом и Футбольной ассоциацией Англии рассчитан на 3,5 года.
tmwvpqufx50493
нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo ---- http://krati.co/kachok
07:37
iipetroff
В твите сказано примерно следующее: "Когда я сказал - "Доброе утро, мужики,"- я думал, что женщины отсутствуют - готовят завтрак, или собирают детей, или застилают кровати. Извиняюсь. Доброе утро, женщины".
23:25 23 января
iipetroff
"секситских высказований" - в Ворде отключили правописание или что?
23:19 23 января