Невилл сравнил Де Брейне с Бекхэмом

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл отметил действия полузащитника "Манчестер Сити" Кевина Де Брейне. По его словам, бельгиец хорошо видит поле и может делать точные передачи.

- Де Брейне обладает потрясающим качеством, - цитирует Sky Невилла. Я играл в одной команде с фантастическим исполнителем навесов и пасов – Дэвидом Бекхэмом. И Де Брюйне мне сильно его напоминает.

Он все делает взвешенно и точно. Кажется, что каждым своим навесом он мог бы попасть на лежащую монету, так он точен.