11:30 | Футбол — Англия

Наставник "Бристоль Сити" планирует выпить самогон с Гвардьолой

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Главный тренер "Бристоль Сити" Ли Джонсон заявил, что не смог выпить вина с наставником "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после победы над его командой (2:1) в матче Кубка лиги. Специалист надеется, что сможет встретиться с главным тренером "Сити" Хосепом Гвардьолой.

– Моуринью убежал после игры, – цитирует The Telegraph Джонсона. – Выпью ли я с Гвардьолой? К сожалению, наш тренер вратарей выпил ту бутылку вина. Мягко говоря, я не очень доволен этим фактом. Наверное, придется достать бутылку самогона, или чего-нибудь еще. А вообще забудьте про вино. Для меня главное встретиться и пообщаться с такими тренерами.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Serenky25

У Глушакова знатный самогон. Не отпускал пол-года. ((((:

11:42

баламошка

Решил споить всех конкурентов)

11:40