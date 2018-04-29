"МЮ" - "Арсенал": гол Мхитаряна не спас Венгера от поражения

Сегодня. Манчестер. "Манчестер Юнайтед" - "Арсенал" - 2:1. Игроки манкунианцев поздравляют Маруана ФЕЛЛАИНИ (в центре) с победным голом. Фото AFP

"Арсенал" на выезде проиграл "Манчестер Юнайтед" (1:2) в матче 36-го тура чемпионата Англии. На гол Поля Погба гости ответили точным ударом экс-полузащитника манкунианцев Генриха Мхитаряна. На 89-й минуте судьи отменили из-за офсайда гол Маркуса Рэшфорда. В компенсированное ко второму тайму время победу хозяевам поля принес удар головой в исполнении Маруана Феллаини.

За три тура до конца чемпионата "МЮ" продолжает занимать второе место в турнирной таблице (77). "Арсенал" продолжает располагаться на шестой позиции (57).

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36-й тур

"Манчестер Юнайтед" - "Арсенал" - 2:1 (1:0)

Голы: Погба, 16 (1:0). Мхитарян, 51 (1:1). Феллаини, 90+1 (2:1).

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Валенсия, Линделеф, Смоллинг, Янг, Эррера (Феллаини, 64), Матич, Погба, Лингард (Марсьяль, 64), Лукаку (Рэшфорд, 50), Санчес.

"Арсенал": Оспина, Бельерин, Мавропанос, Чемберс, Колашинац (Монреаль, 64), Мхитарян (Уиллок, 76), Мэйтланд-Найлс, Джака, Нелсон (Уэлбек, 64), Ивоби, Обамеянг.

Предупреждение: Джака, 24.

Судья: Френд.

29 апреля. Манчестер. Стадион "Олд Траффрд".