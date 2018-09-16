Моуринью - о Смоллинге: "Единственное, что мне не нравится в Крисе - это стрижка"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после победы в матче 5-го тура чемпионата Англии над "Уотфордом" (2:1) заявил, что доволен защитником Крисом Смоллингом. Португалец отметил единственное, что ему не нравится в футболисте - это прическа.

- Крис очень хорош, единственное, что мне в нём не нравится – это причёска, но я никто, чтоб говорить ему об этом, - приводит FourFourTwo слова Моуринью. - Он играет очень хорошо. Если центральный защитник забивает гол, это ещё лучше.

Помимо Смоллинга в составе "красных дьяволов" отличился и нападающий Ромелу Лукаку.