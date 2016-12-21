Моуринью может заработать 160 миллионов евро по новому контракту c "Манчестер Юнайтед"

Сегодня стало известно, что руководство "Манчестер Юнайтед" готовится предложить новый контракт главному тренеру Жозе Моуринью. Соглашение с португальцем будет рассчитано на восемь лет, по которому он получит 160 миллионов евро, сообщает Express.

Отмечается, что руководство манкунианцев довольно результатами команды, несмотря на то что клуб занимает лишь 6-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своем активе 30 очков после 17 проведенных матчей.

Нынешний контракт с Моуринью рассчитан на три года. Ранее он работал с "Порту", "Челси", "Интером" и мадридским "Реалом".