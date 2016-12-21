Моуринью может заработать 160 миллионов евро по новому контракту c "Манчестер Юнайтед"

Сегодня стало известно, что руководство "Манчестер Юнайтед" готовится предложить новый контракт главному тренеру Жозе Моуринью. Соглашение с португальцем будет рассчитано на восемь лет, по которому он получит 160 миллионов евро, сообщает Express.
Отмечается, что руководство манкунианцев довольно результатами команды, несмотря на то что клуб занимает лишь 6-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своем активе 30 очков после 17 проведенных матчей.
Нынешний контракт с Моуринью рассчитан на три года. Ранее он работал с "Порту", "Челси", "Интером" и мадридским "Реалом".
drakorn50
Как с Капелой после провала заключили контракт на 4 года
18:05 21 декабря
shpasic
финансовый фейр плей в действии. с долгами-то в 400 миллионов евро.
17:25 21 декабря
sergey.v1968
199 - вряд ли, дедушке Луи понапокупали Ди Марий, Депаев и иных - за немалые деньги, - а результата не было. С Моуриньо очень много хороших игр, но - ничейный синдром. И, наоборот, Челси - игры зачастую вообще нет, а победа за победой. От госпожи Удачи много что зависит, и к МЮ она долгое время стояла если не спиной, то боком
17:18 21 декабря
merzavcik82
Ха-ха! Остановите землю! Я сойду!
17:07 21 декабря
lordblack
Мешки совсем с ума сошли. Ладно бы Маур показал, что-то, так МЮ плетется на 6 месте. Игры нет. Чем в Манчестере думают. Уверен, еще пропишут 30 млн отступных, а через 1,5 года уволят выплатив эту компенсацию.
17:01 21 декабря
inspire
8 лет и 160 лямов - это круто, это так круто, что в это не вериться ... это уровень ТОПовых игроков (игроков а не тренеров) в NBA и NFL, самых богатых лиг мира
16:45 21 декабря