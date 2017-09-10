Мората - болельщикам "Челси": "Пожалуйста, уважайте всех"

Нападающий "Челси" Альваро Мората призвал фанатов перестать петь оскорбительную песню с упоминанием своего имени. В ней, в частности, есть строки, что форвард "не любит евреев".

– С тех пор, как я перешел в "Челси", я чувствовал каждый день большую поддержку болельщиков. Вы невероятны, и я хотел бы попросить вас: пожалуйста, уважайте всех! – написал на своей странице в Твиттере Мората.

Отметим, что данной песней, фанаты "синих", вероятно, пытаются задеть "Тоттенхэм", который называют "еврейским клубом" из-за того, что за него традиционно болело много евреев. Кроме того, крупнейшая фанатская группировка "шпор" называется "Yid army" ("армия жидов").