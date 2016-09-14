Мхитарян несчастлив в "МЮ"?

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян недоволен положением своих дел в английском клубе, утверждает The Sun. По информации источника, 27-летний армянин был разочарован словами главного тренера команды Жозе Моуринью после манчестерского дерби, в котором игрок проявил себя не лучшим образом и был заменен в перерыве. Португальский специалист после поражения от "Манчестер Сити" (1:2) сообщил, что хавбек пропустит следующий матч. Всего же Мхитарян после перехода в "МЮ" из дортмундской "Боруссии" провел на поле 104 минуты за 5 игр.