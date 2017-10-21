Мейлер – о матче с "Барнсли": "Хорошая работа "Халла", особенно Кэмпбелла"

Полузащитник "Халл Сити" Дэвид Мейлер рад победе команды над "Барнсли" (1:0) в матче 13-го тура чемпионшипа. При этом он отдельно отметил игру нападающего Фрэйзера Кэмпбелла, который стал автором гола.

– Наконец мы одержали гостевую победу, – написал Мейлер на своей странице в Твиттере. – Хорошая работа всей команды, особенно Фрэйзера Кэмпбелла.

Напомним, что для "Халла" эта победа стала первой на выезде. До этого команда Леонида Слуцкого в шести матчах потерпела три поражения и трижды сыграла вничью.