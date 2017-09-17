Маурисио Покеттино: "Тоттенхэм" снова потерял очки на "Уэмбли", и это не очень хорошо"

Главый тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино после матча 5-го тура чемпионата Англии против "Суонси" (0:0) отметил, что доволен игрой команды, но не результатом. "Шпоры" в этом сезоне провели три поединка на "Уэмбли" в чемпионате и набрали в них всего два очка.

- Я невероятно расстроен, потому что мы отдали все силы для победы, - приводит ВВС слова Покеттино. - Доминировали на поле, но нам не повезло. Я доволен игрой, но это очередной матч на "Уэмбли", в котором мы потеряли очки. И это не очень хорошо. Соперник тоже играл отлично, поздравляю их с этим результатом.