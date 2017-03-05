Маурисио Покеттино: "Кейн заслужил похвалы за матч с "Эвертоном"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино доволен победой над "Эвертоном" в матче 27-го тура чемпионата Англии (3:2). Также он отметил игру Харри Кейна, который оформил дубль в поединке с "ирисками".

- "Эвертон" имеет очень хороших игроков, но мы заслужили победу, - цитирует BBC Покеттино. - Доволен игрой "Тоттенхэма". Кейн один из лучших. Я повторяю это всегда, а не только, когда он забивает. Он провел хороший матч, он был фантастическим, поэтому заслуживает похвалы. Победа на последних минута - фантастическое достижение. Мы очень гордимся им, но это только начало.