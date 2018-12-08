Маурицио Сарри: "Рад победе над "Манчестер Сити". Не так легко выиграть у Гвардьолы"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри после матча 16-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити" (2:0) заявил, что рад победе. 59-летний итальянец также добавил, что его футболисты должны продолжать в том же духе.

- Я очень доволен победой, - приводит слова Сарри BBC. - Не так легко обыграть "Манчестер Сити" и Гвардьолу. Я доволен менталитетом команды в этом матче. Иногда нам бывает трудно найти мотивацию, но когда она есть, мы показываем себя сильной командой. Сегодня мы играли с очень хорошим уровнем решительности и агрессии. Мои футболисты должны продолжать в том же духе.

"Челси" занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 34 очка после 16 туров.

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