Маурицио Сарри: "Моуринью заслуживает уважения"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заслуживает уважения.

- Он побеждал всюду, где работал, поэтому я должен уважать его, - цитирует Сарри Sky Sports. - Я также считаю, что все должны уважать его. "МЮ" - очень сильная команда. Возможно, это самый лучший клуб в чемпионате Англии по подбору игроков. Думаю, сейчас "Манчестер Сити" играет лучше, но если говорить о футболистах, то "МЮ" крайне силен.

После восьми туров "МЮ" занимает 8-е место в чемпионате Англии, имея в активе 13 очков. "Челси" с 20 баллами располагается на второй строчке.

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