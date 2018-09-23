Маттео Гендузи: "Влюбился в "Арсенал" из-за игры Анри и Виейра"

Новичок "Арсенала" полузащитник Маттео Гендузи заявил, что влюбился в эту команду из-за игры нападающего Тьерри Анри и хавбека Патрика Виейра. 19-летний француз присоединился к "канонирам" 11 июля 2018 года.

- Когда я наблюдал за тем, как играют различные команды, то влюбился в "Арсенал", - цитирует Гендузи портал Goal. - Полюбить этот клуб меня заставили Тьерри Анри и Патрик Виейра. Любой бы хотел присоединиться к такому клубу в 19 лет.

Гендузи провел 6 матчей за "Арсенал" и не отметился результативными действиями.

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