Мартин Киоун: "Арсеналу" нужно менять расстановку, двух игроков в центре полузащиты мало"

Бывший защитник "Арсенала" Мартин Киоун считает, что главный тренер команды Унаи Эмери выбрал неправильную расстановку на матч второго тура чемпионата Англии с "Челси" (2:3). В этой игре на позиции центральных полузащитников сыграли Маттео Гендузи и Гранти Джака, а атакующими хавбеками были Алекс Ивоби, Месут Езил и Генрих Мхитарян.

"Арсеналу" - нужно менять расстановку, - цитирует эксперта Mirror. - им нужно три игрока в центре поля. Двух недостаточно. Когда Мхитарян переместился в центр поля, он играл эффективно.

После двух туров "канониры" пока не имеют в своем активе ни одного очка в чемпионате Англии.