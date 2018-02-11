19:08 | Футбол — Англия

"Манчестер Юнайтед" проиграл "Ньюкаслу", отставание от "Манчестер Сити" - 16 очков

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В матче 27-го тура чемпионата Англии "Ньюкасл" в родных стенах обыграл "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:0. Автором единственного гола стал полузащитник Мэтт Ритчи.

"Сороки" смогли прервать безвыигрышную серию в премьер-лиге из четырех матчей кряду.

"Ньюкасл" занимает 13-е место турнирной таблицы, "Манчестер Юнайтед" - второе. Отставание "красных дьяволов" от "Манчестер Сити" выросло до 16 очков.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

27-й тур 

"Ньюкасл" - "Манчестер Юнайтед" - 1:0 (0:0)

Гол: Ритчи, 65 (1:0). 

"Ньюкасл": Дубравка, Йедлин, Лежен, Ласкеллес, Дамметт, Ритчи, Шелви, Диаме, Перес (Хэйден, 90+4), Кенеди (Атсу, 84), Гэйл (Хоселу, 80).

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Джоунс, Янг, Санчес, Погба (Кэррик, 66), Матич (Мактоминэй, 77), Лингард (Мата, 66), Марсьяль, Лукаку.

Предупреждения: Смоллинг, 64. Валенсия, 88. 

Судья: Поусон.

11 февраля. Ньюкасл. Стадион St. James’ Park.

Ньюкасл Юнайтед - Манчестер Юнайтед

Турнирная таблица чемпионата Англии

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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sakusda

тренеришка,давай ещё поной,что нужно усиление состава!и на судей пожалуйся,что вам пенальти не поставили,и на автобусы двухэтажные...и сосижа твоя из рекламы неуправляемая...

21:55

shpasic

пора Канчельскиса возвращать...

21:02

Новоуепинни

Ахахах, днари. Швыряйтесь и дальше бабками на всяких донных санчесов, марсиалей, моуриньев, погб, джонсов и тд ))

19:22

Sterx

С чемпионат все уже ясно. Осталась ЛЧ, чтобы сезон не провальным был(((

19:17

Sterx

Жозе-верим! Летом лярд надо бы ещё на новых игроков потратить!

19:16

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