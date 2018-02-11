"Манчестер Юнайтед" проиграл "Ньюкаслу", отставание от "Манчестер Сити" - 16 очков

В матче 27-го тура чемпионата Англии "Ньюкасл" в родных стенах обыграл "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:0. Автором единственного гола стал полузащитник Мэтт Ритчи.

"Сороки" смогли прервать безвыигрышную серию в премьер-лиге из четырех матчей кряду.

"Ньюкасл" занимает 13-е место турнирной таблицы, "Манчестер Юнайтед" - второе. Отставание "красных дьяволов" от "Манчестер Сити" выросло до 16 очков.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

27-й тур

"Ньюкасл" - "Манчестер Юнайтед" - 1:0 (0:0)

Гол: Ритчи, 65 (1:0).

"Ньюкасл": Дубравка, Йедлин, Лежен, Ласкеллес, Дамметт, Ритчи, Шелви, Диаме, Перес (Хэйден, 90+4), Кенеди (Атсу, 84), Гэйл (Хоселу, 80).

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Джоунс, Янг, Санчес, Погба (Кэррик, 66), Матич (Мактоминэй, 77), Лингард (Мата, 66), Марсьяль, Лукаку.

Предупреждения: Смоллинг, 64. Валенсия, 88.

Судья: Поусон.

11 февраля. Ньюкасл. Стадион St. James’ Park.

Турнирная таблица чемпионата Англии